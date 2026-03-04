Más de 2.800 juntas comunales inician proceso electoral en Boyacá

El proceso electoral comunal avanza en Boyacá con la elección obligatoria de los Tribunales de Garantías, paso previo a las votaciones del próximo 26 de abril, conforme lo establece la Ley 2166. En total, más de 2.800 Juntas de Acción Comunal deberán cumplir con este requisito en el transcurso de marzo.

Luis Guatibonza, presidente de la Federacion Comunal de Boyacá, explicó que «...30 días antes de las elecciones, se debe elegir el Tribunal de Garantías...», órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las reglas del proceso. Cada junta deberá designar tres miembros principales, tres suplentes, un presidente y un secretario ad hoc.

El dirigente comunal recordó que 2026 será un año electoral en todos los niveles del movimiento comunal. «...En abril tenemos elección de juntas de primer nivel, en julio las asociaciones y en octubre la federación...», detalló, haciendo énfasis en la importancia de cumplir con los plazos legales.

La Federación hizo un llamado a actualizar los libros de afiliados y garantizar amplia participación en las asambleas, con el fin de asegurar transparencia y legitimidad en la renovación de los liderazgos comunitarios del departamento.