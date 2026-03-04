Más de 20 personas, siete viviendas y un local resultaron afectados por la inundación de Villamaría

Manizales

En las últimas horas, un aguacero cayó en la ciudad de Manizales y en el municipio de Villamaría, en Caldas, siendo la zona rural de la segunda población la más afectada, exactamente en la vereda Gallinazo, donde la quebrada La Carmela aumentó su nivel inundando varias casas.

“La creciente súbita generó desprendimiento de capa vegetal afectando el ‘box culvert’, así como a siete viviendas y un local comercial. Posteriormente, la atención de la emergencia la hicimos con apoyo de la Defensa civil, el BYR y los bomberos de Villamaría. En el censo identificamos 21 personas afectadas”, indica David Ossa, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo de Villamaría, Caldas.

Dicha entidad municipal, se articuló con la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas para entregarlas ayudas humanitarias, los cuales fueron compuestas por “15 colchonetas, siete kits completos (noche, cocina, alimentación y aseo) y 15 frazadas”, especificaron del último ente mencionado.

Los enseres y electrodomésticos fueron las pertenencias que presentaron daños durante la inundación. Los bomberos y la administración municipal realizaron la limpieza del área afectada y en las próximas horas, las autoridades municipales recorrerán la vereda, ya que se encuentra en zona de riesgo de crecientes súbitas.