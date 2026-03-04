Más de 1.000 animales silvestres fueron liberados en el Huila durante 2025

Más de mil animales silvestres regresaron a su hábitat natural en el Huila tras procesos de recuperación liderados por la CAM en 2025.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) reveló que durante 2025 logró la liberación de 1.006 animales silvestres en el Huila, tras procesos de atención, recuperación y rehabilitación.

En total, al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Teruel y a los Hogares de Paso de Neiva y Pitalito ingresaron 1.690 ejemplares provenientes de decomisos por tráfico ilegal, rescates y entregas voluntarias.

Según informó Edward Suárez Ospina, médico veterinario del Hogar de Paso de Fauna Silvestre en Neiva, los animales fueron sometidos a valoración clínica, procesos de rehabilitación y seguimiento antes de ser devueltos a su entorno natural.

Sin embargo, la autoridad ambiental indicó que varios ejemplares fallecieron debido al grave estado de salud en el que fueron recibidos, principalmente por las secuelas del cautiverio y el tráfico ilegal. Además, ocho animales fueron reubicados en el Zoológico de Santa Cruz, en Cundinamarca, como medida de protección.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, la CAM realizó la liberación de tres gallinazos, una boa constrictor y un zorro perro en una reserva natural del norte del Huila, tras comprobar que habían recuperado sus comportamientos naturales para sobrevivir en libertad.

La entidad reiteró que la principal causa de ingreso de fauna silvestre a sus centros de atención sigue siendo el tráfico y la tenencia ilegal. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar ni tener animales silvestres como mascotas y a denunciar estas prácticas ante las autoridades.

El Huila es uno de los departamentos con mayor biodiversidad del país, con más de 1.180 especies de vertebrados registradas en su territorio.