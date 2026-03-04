La Fiscalía identificó siete municipios de Santander con riesgos electorales

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación seccional Santander confirmó la cobertura en los 87 municipios del departamento y de forma presencial en 23 de ellos con fiscales seccionales y locales que podrán atender las denuncias de la ciudadanía.

Edgardo José Pacheco, director encargado de la seccional Santander de la Fiscalía, se refirió a la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo e indicó que “como parte del mapa de riesgo electoral, se identificaron los territorios donde se pueden presentar las posibles afectaciones y en los que se realizará una vigilancia especial como son Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta“.

Agregó el director que los centro de atención de la Fiscalía en Bucaramanga y Floridablanca estarán trabajando de manera continua para recibir las denuncias de la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral.

Además, aseguró que las URI tendrán atención las 24 horas del día en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja y en otros municipios se estarán recibiendo las denuncias a través de la página web y la línea 122.