La Fiscalía identificó siete municipios de Santander con riesgos electorales
El ente tendrá presencia física en 23 de los 87 municipios de Santander.
Bucaramanga
La Fiscalía General de la Nación seccional Santander confirmó la cobertura en los 87 municipios del departamento y de forma presencial en 23 de ellos con fiscales seccionales y locales que podrán atender las denuncias de la ciudadanía.
Edgardo José Pacheco, director encargado de la seccional Santander de la Fiscalía, se refirió a la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo e indicó que “como parte del mapa de riesgo electoral, se identificaron los territorios donde se pueden presentar las posibles afectaciones y en los que se realizará una vigilancia especial como son Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta“.
Agregó el director que los centro de atención de la Fiscalía en Bucaramanga y Floridablanca estarán trabajando de manera continua para recibir las denuncias de la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral.
Además, aseguró que las URI tendrán atención las 24 horas del día en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja y en otros municipios se estarán recibiendo las denuncias a través de la página web y la línea 122.
Laura Basto Contreras
