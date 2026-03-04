Inauguración Exposición “Una cocina arrastrando un pueblo: los trenes en Colombia”

En la coyuntura de la conmemoración del natalicio 99 de Gabriel García Márquez, la exposición Una cocina arrastrando un pueblo: los trenes en Colombia, realizada por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con la curaduría del historiador y escritor Javier Ortiz Cassiani, llega al Espacio Cultural Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, donde reposan las cenizas del Nobel.

La inauguración de la exposición se hará el jueves 5 de marzo, a las 4:30 de la tarde, con un conversatorio entre Javier Ortiz Cassiani y el escritor y periodista Orlando Oliveros, titulado “La nostalgia viaja en tren: Gabo, literatura y ferrocarriles”.

Por supuesto, fue el tren lo que ayudó a construir a Macondo. No solo por su condición de prototipo de la idea de desarrollo del siglo XIX que la novela moderna explotó en su forma estética y ética para contar las contradicciones humanas, sino también porque el tren fue fundamental en la vida de Gabriel García Márquez. Asomado por una ventanilla de tren vio parte del mundo que recreó literariamente y “un atardecer malva”, el 26 de junio de 1961, procedente de los Estados Unidos, llegó en ferrocarril a Ciudad de México donde encontró su destino literario.

No se podía hablar del universo bananero, de esa floresta sombría de silencios inquietantes, sin mencionar a la máquina que pasaba puntual con su ruido de animal asmático. Todo llegaba en tren a Macondo. La modernidad con su doble conciencia, los inventos y los forasteros de todas las pelambres y los muertos, tanto los del banano, como los del cólera, se arracimaban en sus vagones.

Por esta razón es apenas natural que el nombre de la exposición salga de un pasaje memorable de la novela Cien años de soledad:

A principios del otro invierno, sin embargo, una mujer que lavaba ropa en el río a la hora de más calor, atravesó la calle central lanzando alaridos en un alarmante estado de conmoción.

-Ahí viene -alcanzó a explicar- un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo.

La Universidad de Cartagena agradece a CAF la vinculación a la agenda de conmemoración de nuestro Nobel con la traída a la ciudad de esta exposición lo que sin duda representa, además, la confirmación de su apuesta constante de apoyo a las dinámicas culturales de la región y al desarrollo de la nación colombiana, específicamente en el tema de la reactivación ferroviaria en el país.

Otros eventos de la Agenda Cultural Gabo 99 años

Viernes 6 de marzo, ambientación musical, representativa a Gabo en el Espacio Cultural Claustro de la Merced.

Conferencia musicalizada “García Márquez y la música vallenata”, con Víctor José Navarro Jiménez, actor, músico acordeonista, escritor y gestor cultural, en el Patio Central del Espacio Cultural Claustro de la Merced, el martes 10 de marzo de 2026 a las 4:30 p.m.A través del relato oral, el análisis cultural y la interpretación musical, la conferencia muestra cómo el vallenato no solo acompañó la vida de García Márquez, sino que también se convirtió en una fuente estética, narrativa y ética para su escritura, al tiempo que el propio escritor pasó a formar parte del imaginario del cancionero vallenato.