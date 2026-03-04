Hallan sin vida a menor de 17 años que había desaparecido en quebrada de Gigante

Organismos de socorro de Gigante realizaron durante dos días la búsqueda del menor en la desembocadura de la quebrada Guandinosa, en el embalse El Quimbo. Foto. Rafael Trujillo

Luego de dos días de intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el cuerpo del menor de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de marzo en la quebrada Guandinosa, en el municipio de Gigante.

De acuerdo con el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Huila, Jhon Jairo Yepes, el hallazgo se produjo en la mañana del 3 de marzo, en el sector de la desembocadura de esta fuente hídrica en el embalse El Quimbo.

El operativo fue adelantado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil de Gigante, que durante dos días realizaron labores de búsqueda en la zona hasta lograr la recuperación del cuerpo, el cual fue entregado a las autoridades competentes para los actos urgentes y posterior entrega a sus familiares.

Según confirmó la Oficina de Gestión del Riesgo, el caso corresponde a una inmersión en aguas de esta quebrada, un sector que presenta alta profundidad y posibles corrientes, lo que incrementa el riesgo para quienes ingresan sin las debidas precauciones.

Desde la entidad departamental reiteraron el llamado a la comunidad para extremar medidas de prevención en ríos, quebradas y embalses, especialmente en zonas no aptas para el baño, donde el exceso de confianza puede derivar en tragedias.