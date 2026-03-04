Golpe a disidencias de ‘Iván Mordisco’: capturados ‘Mojano’ y ‘Segura’ en el norte del Cauca

Corinto, Cauca. Las autoridades propinaron un golpe a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en el norte del departamento con la captura de alias ‘Mojano’ y alias ‘Segura’, presuntos integrantes de la estructura criminal Dagoberto Ramos.

El primer procedimiento se desarrolló en el municipio de Caloto, donde fue capturado alias ‘Mojano’, señalado como cabecilla del componente armado de esa estructura, con injerencia en Caloto, Guachené y Corinto, municipios desde donde coordinaba acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Mojano’ registra antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y habría hecho parte de un proceso de reincorporación.

Sin embargo, labores investigativas evidenciarían su presunta participación en actividades ilegales, portando armamento de largo alcance y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca, señaló que el capturado cumplía un papel determinante dentro del componente armado de la estructura en el norte del departamento. “Con esta captura afectamos de manera directa las capacidades operativas de este grupo ilegal”, indicó el oficial.

A esta captura se suma la de alias ‘Segura’, en el municipio de Corinto, quien sería el encargado de coordinar movimientos, alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública y apoyar la ejecución de acciones delictivas atribuidas a las disidencias.

El alto oficial agregó que “continuamos afectando de manera directa las capacidades logísticas y armadas de las estructuras criminales que pretenden intimidar a nuestras comunidades en el norte del Cauca”, y aseguró que los operativos se mantendrán para debilitar a estos grupos ilegales.

Durante los operativos fueron incautados un arma de fuego, munición y una granada de fragmentación, que quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.