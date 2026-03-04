Este miércoles 4 habrá jornada de preinscripción al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín, por medio del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), continúa con las jornadas de preinscripción al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda y a la estrategia Vivir Mejor (crédito + subsidio).

Esta convocatoria es una oportunidad para que las familias accedan a intervenciones en sus hogares, favoreciendo las condiciones de habitabilidad en zonas urbanas y rurales del Distrito de Medellín.

¿Para quién es la oferta?

Este programa está orientado a familias en situación de vulnerabilidad social y económica, con el fin de contribuir a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en el territorio, mediante la solución de una o varias necesidades habitacionales.

¿Cuál es el valor del subsidio?

Las modalidades de mejoramiento del subsidio se determinan según la intervención a realizar y la disponibilidad de recursos, con montos de hasta 15 SMMLV para mejoramiento saludable y hasta 18 SMMLV para mejoramiento estructural de las viviendas.

El director del Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid, señaló que la estrategia distrital contribuye a la superación del déficit cualitativo: “Hemos asignado más de 4.200 subsidios de mejoramiento de vivienda, impactando de manera directa la calidad de vida de miles de familias”.

Hasta la fecha, se han asignado alrededor de 4.200 subsidios de mejoramiento de vivienda en la ciudad.

Requisitos para formar parte del programa

Los ingresos totales del hogar deben ser iguales o inferiores a dos (2) SMMLV.

El jefe de hogar debe acreditar haber vivido de manera continua en Medellín durante seis (6) años y, además, haber residido los últimos cinco (5) años en la vivienda que se va a mejorar.

La vivienda debe estar ubicada en suelo apto, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), entre otros.

Las familias interesadas pueden consultar todos los requisitos en la página web de la entidad: www.isvimed.gov.co y acercarse a las jornadas de preinscripción con la documentación requerida.

La jornada de inscripción de esta semana será del miércoles 4 al viernes 6 de marzo, en el Centro de Emprendimiento y Empleo del Parque Biblioteca de Belén (carrera 76 # 18A – 19), de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante todo marzo habrá jornadas en distintas locaciones como San Sebastián de Palmitas (comuna 50), San Cristóbal (comuna 60) y Robledo (comuna 7).