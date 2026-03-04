En Magangué- Bolívar pareja cayó con presunta droga, arma y panfletos del Clan del Golfo

En una contundente operación adelantada por la Policía Nacional de Colombia, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con inteligencia policial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), realizaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Belisario del municipio de Magangué, que dejaron como resultado la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron capturados un hombre y una mujer, señalados de presuntamente dedicarse a la comercialización de sustancias alucinógenas en este sector del municipio.

En el operativo los uniformados incautaron 50 dosis de cocaína, 210 dosis de base de coca, una gramera, un arma de fuego de fabricación artesanal, siete cartuchos calibre 38, diez panfletos alusivos al “Clan del Golfo” y dos teléfonos celulares.

Según información de inteligencia policial, alias “Calle” presuntamente facilitaba su vivienda para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes, además de guardar armas de fuego y brindar alojamiento a integrantes del “Clan del Golfo”. Asimismo, sería el encargado de señalar a otros expendedores de droga para que atentaran contra ellos.

Las autoridades también establecieron que el hombre registra siete anotaciones judiciales: dos por porte ilegal de armas de fuego, cuatro por tráfico de estupefacientes y una por hurto calificado.

Por su parte, la compañera sentimental del capturado, presuntamente se encargaba de recolectar el dinero producto de la venta de los estupefacientes.

Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Seguimos contundentes contra el tráfico de estupefacientes y las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los bolivarenses. Con estas capturas golpeamos puntos de expendio y evitamos que estos actores delincuenciales continúen generando violencia en nuestros municipios”.