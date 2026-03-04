En la CAS sí hubo asamblea: Estos son los alcaldes que harán parte del Consejo Directivo de 2026. Foto: CAS.

Bucaramanga

Este miércoles 4 de marzo se llevó acabo en San Gil la Asamblea General de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para elegir a los alcaldes que iban a integrar el consejo directivo para esta vigencia.

La jornada fue liderada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, como presidente del consejo directivo de la corporación y allí se eligió a Ángel Antonio Acevedo Martínez, alcalde del municipio de Socorro; Rubén Darío Moreno Méndez, alcalde del municipio de Málaga; Alexis Parra Rodríguez, alcalde del municipio de Santa Helena del Opón y Carlos Alberto Bautista Useda, alcalde del municipio de Cabrera como representantes en este consejo.

Dice la corporación a través de un comunicado que avanzan en el plan de acción “priorizando la protección de los recursos naturales, la gobernanza del agua, la educación ambiental, el control y seguimiento a los recursos naturales renovables”.

La CAS tiene presencia en 74 de los 87 municipios de Santander