Nacional vs Millonarios ¿Cuál gana y pierde más? El Pulso del Fútbol, 4 de marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Nacional y Millonarios, por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. César dijo: “Hay una enorme apuesta futbolística para los dos. Para Nacional es afianzar un proceso y para Millonarios es encaminarse bien y que Fabián Bustos pueda ir mostrando su idea”. Sobre el tema Steven agregó: “Millonarios está en reconstrucción y parece que va bien, pero Nacional no puede tomar las cosas de la misma manera. Ya tiene un fallo de la liga pasada y puede ser más dramático para Nacional”.

No olvide escuchar el audio del programa.

