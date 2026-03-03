Hermanos demandan a Michael Jackson por tráfico sexual infantil alegando más de una década de abusos

Cuatro hermanos presentaron una demanda por tráfico sexual infantil contra Michael Jackson, en la que afirman que “el rey del pop” abusó de ellos cuando eran menores.

En una denuncia presentada el pasado viernes 27 de febrero en una corte federal de Los Ángeles, los hermanos Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio afirmaron que Jackson usó su riqueza, su estatus de celebridad y su red de empleados y asesores para “prepararlos y lavarles el cerebro”.

La demanda afirma que Jackson conoció a los hermanos Cascio a través de su padre, quien trabajaba en un hotel de lujo que Jackson visitó en varias ocasiones.

Los hermanos alegan que, tras ganarse la confianza de la familia ofreciéndoles regalos, afecto y atención, el músico supuestamente los aisló de muchos adultos, les dio drogas y alcohol, los expuso a pornografía y abusó de ellos individualmente.

“Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años”, afirma la demanda.

Además, alega que el abuso ocurrió durante largos periodos en múltiples lugares del mundo, incluso durante las visitas de Jackson y sus hijos a la casa familiar de los hermanos.

La denuncia se presentó un mes después de que los cuatro hermanos Cascio comparecieran ante un tribunal de Beverly Hills, California, para un acuerdo económico con los herederos de Jackson, que describieron como “un acuerdo ilegal para silenciar a las víctimas de abuso sexual infantil”.

Una audiencia de seguimiento está programada para el jueves 5 de marzo.