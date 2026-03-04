Duitama prohíbe el parrillero hombre en las noches y endurece controles en el centro

En Duitama comenzó a regir el Decreto 092 del 2 de marzo de 2026, que prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años en motocicletas, como parte de una estrategia de seguridad adoptada por la administración municipal.

La medida aplica de manera diferenciada: en el centro de la ciudad durante las 24 horas y en sectores aledaños entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

El secretario de Gobierno, William Forero, explicó que la restricción está dirigida «...únicamente para hombre mayor de 14 años...», y aclaró que el decreto contempla excepciones que deben tramitarse a través de un enlace oficial publicado por la Alcaldía. Según indicó, las personas que trabajen en el sector centro o que deban movilizarse por razones médicas o calamidad doméstica podrán solicitar autorización.

Forero advirtió que quienes invoquen alguna excepción deberán portar el soporte correspondiente al momento de ser requeridos por las autoridades. «...Si es una solicitud de atención médica o de trabajo, deben tener la certificación laboral; si es calamidad familiar, debe estar debidamente sustentada...», precisó el funcionario.

El incumplimiento acarreará sanciones económicas equivalentes a medio salario mínimo mensual legal vigente, además de la inmovilización del vehículo. El registro previo en la plataforma oficial será obligatorio para que las excepciones tengan validez ante los controles policiales.