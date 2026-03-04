Dieciocho municipios del Tolima reportan baja inscripción de testigos electorales

Tolima

Caracol Radio conoció que, a pocas horas del cierre de la inscripción de los testigos electorales, fundamentales para la vigilancia del proceso de votación y posterior escrutinio en 18 de los 47 municipios que tiene el Tolima existe déficit de personas para que desarrollen esta labor.

Por este motivo el Consejo Nacional Electoral reiteró el llamado a las agrupaciones políticas del Tolima para fortalecer el proceso en las poblaciones donde aún no se reporta la inscripción de testigos o no se ha alcanzado el número requerido por mesa.

En el departamento del Tolima, los municipios donde se ha insistido en reforzar el cargue y completar la cobertura son: Anzoátegui, Armero (Guayabal), Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Coello, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Melgar, Ortega, Rioblanco, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez y Villahermosa.

De estos, dos hacen parte de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz 15, en el sur del Tolima, donde se elegirá una curul de paz en la Cámara de Representantes, lo que hace aún más relevante garantizar la presencia total de testigos electorales en cada mesa de votación.

El CNE recordó que en el Tolima se cuenta con equipos territoriales y puntos de apoyo tecnológico en Ibagué y Chaparral, desde donde se brinda atención directa a agrupaciones y coaliciones para facilitar el cargue de información a través de la aplicación de Actores Electorales.

“No hay que bajar la guardia en la recta final de las elecciones a Senado y Cámara de Representantes, incluidas las curules de paz. Necesitamos el compromiso de las agrupaciones políticas para que todas las mesas estén debidamente cubiertas”, afirmó el director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra Fandiño.

Al comienzo de esta semana se conoció que en el 97,7% de las mesas en el país ya cuentan con testigos postulados a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta que estará habilitada hasta el jueves 5 de marzo a las 11:59 p. m.