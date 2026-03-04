Crisis arrocera continúa latente pese a acuerdo que evitó paro en el Huila

Arroceros del Huila mantienen mesas de concertación con el Gobierno, mientras advierten que la crisis del sector persiste por sobreoferta y contrabando.

Aunque los arroceros del Huila no se sumaron al paro nacional del 2 de marzo tras alcanzar acuerdos con el Gobierno Nacional, el sector insiste en que la crisis estructural continúa y que las medidas adoptadas son de carácter temporal.

Actualmente rige una resolución preliminar que fija el precio en 172.000 pesos por carga, junto con incentivos directos diferenciados, 10.000 pesos por carga para pequeños productores, 8.000 para medianos y 3.500 para grandes. Además, se anunció la entrada en funcionamiento del Fonsa Arrocero, que será socializado en distintos municipios del departamento a partir del 9 de marzo.

Sin embargo, el gremio advierte que el ingreso de arroz ecuatoriano, tanto legal como ilegal, así como el contrabando que, según estimaciones del sector, superaría las 40.000 toneladas anuales en el Huila. Mientras el arroz blanco importado ilegalmente se comercializa entre 90.000 y 105.000 pesos por bulto, el producto nacional alcanza los 145.000 pesos tras su transformación industrial, lo que genera una competencia desigual.

Otro de los puntos críticos, de acuerdo con Rafael Hernández, gerente General de Fedearroz, es la concentración de la cosecha en los meses de agosto y septiembre. Al no existir actualmente un incentivo al almacenamiento que permita retirar del mercado los excedentes temporales, se genera una sobreoferta interna que provoca caídas en el precio pagado al productor

El sector también ha solicitado medidas de defensa comercial, mayores controles en frontera, puertos únicos para la importación marítima y líneas especiales de crédito a través de Finagro que faciliten la compra de cosecha y la financiación de insumos.

Aunque las mesas de concertación continúan activas, los productores insisten en que se requieren soluciones de fondo para evitar que la rentabilidad del arroz colombiano siga deteriorándose en los próximos meses.