Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 03:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Corpocaldas advierte por cobros ilegales a nombre de la entidad en rescate de fauna silvestre

Al parecer, personas inescrupulosas, dicen afirmar pertenecer a la corporación autónoma para cobrar precios cercanos a los 100.000 peso

Foto suministrada

Foto suministrada
Manizales

Manizales

La Corporación Autónoma de Caldas (Corpocaldas) advierte a los habitantes del departamento que personas inescrupulosas que afirman trabajar para la entidad, estarían pidiendo dinero para rescatar fauna silvestre, sin embargo, desde dicho ente aclaran que no cobran por dicha labor.

“Hemos recibido denuncias de algunos ciudadanos, dado que personas inescrupulosas están exigiendo dinero que deben ser transferidos a Nequi para la atención de la fauna silvestre, pero enfatizamos que nuestra labor, sea en rescates o atención de emergencias es gratuita”, aclara Jorge Hernán Lotero, subdirector de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.

El funcionario, insiste que este es un servicio misional de la autoridad ambiental, por lo que pide a la ciudadanía que sí necesitan de este requerimiento, “se pueden comunicar a la línea de emergencias de fauna silvestre: 310 288 3462; ninguna otra linea está autorizada para atender está clase de casos”, indica Lotero.

Según las evidencias de las denuncias recibidas, aquellas personas solicitaban sumas entre los $ 80.000 y $ 100.000, los cuales debían ser transferidos a una cuenta de Nequi.

Desde la entidad departamental, instan a la comunidad caldense a que si son víctimas o conocen un caso de esas características, denuncian ante las autoridades competentes o dar aviso en Corpocaldas para instaurar acciones legales.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir