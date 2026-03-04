Candidatos del Pacto Histórico en Boyacá muestran mínima actividad financiera en sus campañas

Solo algunos registran movimientos en propaganda y publicidad

Boyacá

Los registros públicos de los candidatos a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Boyacá muestran que la mayoría no ha reportado movimientos financieros en sus campañas.

Nubia Esperanza Suárez Castañeda no reporta ingresos ni egresos en ninguno de los rubros evaluados, incluyendo aportes propios, donaciones, materiales de campaña, actos públicos, transporte o propaganda electoral.

René Jiménez mantiene saldos de cero pesos en todos los registros, sin movimientos reportados para financiar su campaña.

Astrid Castellanos Correcha tampoco ha consignado aportes ni gastos de campaña, reflejando inactividad contable en este proceso electoral.

Nini Johanna Ángel Ávila no reporta movimientos financieros, ni ingresos, ni egresos, mostrando ausencia de registros a pocos días de las votaciones.

Entre los candidatos que sí reportan actividad financiera, José Luis Bohórquez López registra un gasto total de $40.988.000, principalmente destinados a propaganda electoral ($35.988.000), recursos provenientes de su patrimonio familiar.

Por su parte, Pedro José Suárez Vacca reporta una inversión en publicidad de $6.575.000, monto que coincide exactamente con sus deudas pendientes, indicando que su campaña opera bajo compromisos aún no saldados.