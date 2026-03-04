Balacera cerca al parque Romero dejó dos personas heridas y un capturado

Bucaramanga

Conmoción se vivió en la tarde de este martes 3 de marzo a las afueras del cementerio central de Bucaramanga luego de que sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararán en contra de algunos que se encontraban en el lugar.

El Coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que "dos personas de sexo masculino resultaron lesionadas con arma de fuego, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Uno de ellos se encuentra con pronóstico reservado“.

La reacción inmediata de la Policía y de un integrante del Gaula Militar logró dar con la captura de uno de los señalados de disparar, el hombre de 24 años tenía en su poder un revólver con 10 cartuchos.

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.