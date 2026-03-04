Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 00:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Balacera cerca al parque Romero dejó dos personas heridas y un capturado

Los lesionados de 18 y 28 fueron trasladados hasta un centro médico.

Balacera cerca al parque Romero dejó dos personas heridas y un capturado. Foto: Ejército Nacional.

Balacera cerca al parque Romero dejó dos personas heridas y un capturado. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

Conmoción se vivió en la tarde de este martes 3 de marzo a las afueras del cementerio central de Bucaramanga luego de que sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararán en contra de algunos que se encontraban en el lugar.

El Coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que "dos personas de sexo masculino resultaron lesionadas con arma de fuego, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Uno de ellos se encuentra con pronóstico reservado“.

La reacción inmediata de la Policía y de un integrante del Gaula Militar logró dar con la captura de uno de los señalados de disparar, el hombre de 24 años tenía en su poder un revólver con 10 cartuchos.

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir