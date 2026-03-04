Así se financiaron las campañas del Partido Alianza Verde en Boyacá

Yamit Hurtado lidera el reporte financiero a la Cámara, mientras Ramiro Barragán y Jaime Raúl Salamanca detallan aportes partidistas y privados.

Boyacá

Con corte al 2 de marzo, el informe financiero de los aspirantes del Partido Alianza Verde en Boyacá detalla el origen de los recursos y la destinación de los gastos en la recta final de la campaña al Congreso.

Yamit Noé Hurtado Neira reporta ingresos por $661.720.000, de los cuales $439.000.000 corresponden a créditos o aportes propios y familiares; $170.000.000 provienen del partido; $49.800.000 son anticipos de financiación estatal y $2.920.000 aportes de particulares. Sus gastos ascienden a $493.307.744, concentrados principalmente en propaganda electoral ($385.022.028), además de administración, transporte, correo y actos públicos.

Ramiro Barragán Adame registra ingresos por $400.000.000. De esa cifra, $200.000.000 fueron asignados por el partido y los otros $200.000.000 corresponden a un aporte de la empresa INGENIARQ JF S.A.S. Sus gastos suman $276.572.200, distribuidos principalmente en materiales y publicaciones, administración y propaganda electoral.

Jaime Raúl Salamanca Torres declara ingresos por $272.450.000, de los cuales $42.450.000 son recursos propios o familiares. En el rubro de particulares figuran $230.000.000, que incluyen un crédito del partido por $150.000.000, una donación de $50.000.000 y un aporte ciudadano de $30.000.000. Sus gastos alcanzan los $72.084.216, destinados en su mayoría a propaganda electoral.

Vivian Andrea Nieto Flórez registra ingresos por $40.000.000, financiados en su totalidad por particulares, y reporta gastos por $30.000.000 dirigidos exclusivamente a administración.

William Donato Gómez informa ingresos por $15.000.000 de origen propio o familiar y gastos por $6.822.078.

Adelinda Numpaque Sarmiento reporta ingresos por $1.750.905 en aportes propios, sin gastos ejecutados hasta la fecha.

En cuanto al Senado, John Amaya Rodríguez reporta ingresos por $300.000.000, provenientes en su totalidad de dos créditos del partido por $150.000.000 cada uno. Sus gastos ascienden a $240.879.082, invertidos principalmente en propaganda electoral, transporte, correo, administración y rendición de cuentas.