Así se financiaron las campañas a la Cámara en Boyacá
La Corporación Transparencia Por Colombia publicó el segundo balance de seguimiento en tiempo real al financiamiento de las campañas 2026
Boyacá
El informe muestra que, aunque ha aumentado el número de candidaturas que están reportando frente al balance anterior, la mayoría aún no cumple con la obligación de registrar sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras.
La principal fuente de ingresos reportados tanto para Cámara de Representantes como para Senado corresponde a recursos propios de los candidatos y sus familiares (53%), seguida de aportes de particulares (38,5%).
Ninguna campaña al Senado reporta ingresos provenientes de recursos públicos, y en la Cámara de Representantes solo 4 candidatos registran anticipos estatales. Los créditos con entidades financieras representan apenas el 2% del total de ingresos reportados, y únicamente 11 candidatos han utilizado esta fuente.
En Boyacá de acuerdo con este portal, se han reportado ingresos por $2.812.544.336 de los cuales se han gastado $1.733.104.655.
Esto es lo que han reportado las campañas a la Cámara de Representantes:
Alianza Verde ha reportado ingresos por $1.390.920.905 y gastos por $878.786.239.
Partido Liberal reportó en el aplicativo, ingresos por $443.850.000 y gastos por $328.187.900.
El Nuevo Liberalismo informa que tuvo ingresos por $357.500.000 y gastos por $96.455.175.
Partido Conservador reportó ingresos por $303.190.000 y gastos por $199.193.258.
Centro Democrático con ingresos por $123.700.000 y gastos por $45.563.000.
Partido de la U con ingresos por $82.521.676 y gastos por $129.804.266, es decir tienen un déficit en relación con lo que entró y salió durante la campaña.
Pacto Histórico reportó ingresos por $96.575.000 y gastos por $47.563.000.
ALMA – Oxígeno registró ingresos por $14.286.755 y gastos por $7.141.785.
El partido Dignidad y Compromiso no ha reportado ni ingresos ni gastos.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...