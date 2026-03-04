Así se financiaron las campañas a la Cámara en Boyacá

En Boyacá de acuerdo con la Corporación Transparencia Por Colombia, se han reportado ingresos por $2.812.544.336 de los cuales se han gastado $1.733.104.655.

Boyacá

El informe muestra que, aunque ha aumentado el número de candidaturas que están reportando frente al balance anterior , la mayoría aún no cumple con la obligación de registrar sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras.

La principal fuente de ingresos reportados tanto para Cámara de Representantes como para Senado corresponde a recursos propios de los candidatos y sus familiares (53%), seguida de aportes de particulares (38,5%).

Ninguna campaña al Senado reporta ingresos provenientes de recursos públicos, y en la Cámara de Representantes solo 4 candidatos registran anticipos estatales. Los créditos con entidades financieras representan apenas el 2% del total de ingresos reportados, y únicamente 11 candidatos han utilizado esta fuente.

Esto es lo que han reportado las campañas a la Cámara de Representantes:

Alianza Verde ha reportado ingresos por $1.390.920.905 y gastos por $878.786.239.

Partido Liberal reportó en el aplicativo, ingresos por $443.850.000 y gastos por $328.187.900.

El Nuevo Liberalismo informa que tuvo ingresos por $357.500.000 y gastos por $96.455.175.

Partido Conservador reportó ingresos por $303.190.000 y gastos por $199.193.258.

Centro Democrático con ingresos por $123.700.000 y gastos por $45.563.000.

Partido de la U con ingresos por $82.521.676 y gastos por $129.804.266, es decir tienen un déficit en relación con lo que entró y salió durante la campaña.

Pacto Histórico reportó ingresos por $96.575.000 y gastos por $47.563.000.

ALMA – Oxígeno registró ingresos por $14.286.755 y gastos por $7.141.785.

El partido Dignidad y Compromiso no ha reportado ni ingresos ni gastos.

