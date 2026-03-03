Urgente llamado de Fenalce: Colombia importa el 85 % de los granos que consume

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) emitió una alerta sobre la creciente dependencia de las importaciones y el decrecimiento de las áreas de siembra en el país.

Según la federación, actualmente Colombia debe importar aproximadamente el 85 % de los 260 millones de sacos de cereales, leguminosas y soya que consume anualmente, dejando la producción nacional con una participación de apenas el 15 %.

Un análisis detallado realizado por Fenalce desde 2012 hasta el primer semestre de 2025 revela una pérdida drástica de terreno frente al mercado externo.

En el caso del maíz amarillo, su participación en la demanda nacional cayó del 25 % en 2012 a tan solo un 7 % en 2025. El maíz blanco, tradicionalmente fuerte, también sufrió un golpe severo, pasando de cubrir el 93 % de la demanda en 2012 al 47 % en el primer semestre de 2025.

El panorama para el fríjol no es más alentador. Mientras que en 2012 el producto nacional suplía el 77 % del consumo, para el primer semestre de 2025 la situación se invirtió totalmente: el fríjol importado pasó a representar el 67 % del consumo total. Factores como la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, la reducción de aranceles, precios internacionales bajos y el clima adverso han erosionado la competitividad del campo colombiano.

La soya: un crecimiento insuficiente A diferencia de otros granos, la soya nacional ha crecido un 137 % desde 2012. Sin embargo, este avance no es suficiente para contrarrestar la inmensa demanda total (que incluye la transformación industrial). Para 2025, se estima que la participación de la soya colombiana en la demanda total será de apenas el 7,2 %, frente a un abrumador 92,8 % de producto importado.

El gerente de Fenalce, Arnulfo Trujillo Díaz manifestó la necesidad urgente de una ley fuerte que respalde al sector agropecuario y garantice créditos oportunos, seguros de cosecha eficientes e infraestructura de almacenamiento.