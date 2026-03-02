Las diferencias entre el Distrito y las ambulancias por el incremento de honorarios en Bogotá

Las diferencias entre el Distrito y las ambulancias por incremento de honorarios en Bogotá( Colprensa/Archivo )

En las últimas horas, conductores de ambulancias en Bogotá anunciaron plantón debido a que, según ellos, desde las Subredes les han incumplido la promesa de aumentar el valor que les pagan por hora trabajada. Eso llevó a que varias ambulancias se agruparan en el Hospital Pediátrico El Tintal.

Lea también: Secretaría de Salud de Bogotá responde a alerta de la Contraloría sobre retrasos en Hospital de Usme

Debido a estos señalamientos, la Secretaría de Salud de Bogotá expidió un comunicado en el que explica todo con respecto al incremento de los honorarios del talento humano que presta sus servicios en las ambulancias del Distrito, a través de las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

En primer lugar, la Secretaría indicó que el incremento del salario mínimo de algo más del 23% impactó en el incremento de algunas personas y de algunas labores que se ejecutaban a través de órdenes de prestación de servicio. “Los contratos tenían definidos un criterio de indexación, que es muy inferior al salario mínimo para algunos tipos de personas”, dijo la Secretaría.

Le puede interesar: EPS intervenidas deben más de 300 mil millones de pesos a hospitales públicos de Bogotá

De igual modo, el Distrito aseguró que viene trabajando para definir un nuevo perfil de honorarios, indicando cuánto podría impactar la disponibilidad de ambulancias y el contrato que tienen estas con el Distrito.

“Estamos en ese proceso de revisión y ajuste y esperamos, en este mes, quede este tema y esta modificación contractual, lo cual permitirá trabajar en unos valores de honorarios distintos para estas personas y que tengan cuenta este incremento”, se lee en el comunicado publicado por la Secretaría de Salud.