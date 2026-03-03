Sean “Diddy” Combs será liberado antes tras ser aceptado en un programa de rehabilitación de drogas

WASHINGTON, DC - OCTOBER 20: Sean "Diddy" Combs attends Sean "Diddy" Combs Fulfills $1 Million Pledge To Howard University At Howard Homecoming – Yardfest at Howard University on October 20, 2023 in Washington, DC. (Photo by Shareif Ziyadat/Getty Images for Sean "Diddy" Combs) / Shareif Ziyadat

Este martes se conoció que el rapero, productor, ejecutivo discográfico y actor Sean ‘Diddy’ Combs será liberado un mes y medio antes en medio de su batalla para apelar su sentencia de cuatro años.

La fecha de liberación de Combs se ha pospuesto del 4 de junio al 25 de abril de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones.

Esto ocurre después de que Combs fue aceptado en un programa de rehabilitación por abuso de drogas en noviembre, lo que podría ayudar a reducir su condena.

La sentencia inicial de Combs cambió del 8 de mayo de 2028 al 4 de junio de 2028 en noviembre de 2025, tras supuestamente violar varias normas penitenciarias.

Esta nueva fecha de liberación se conoce tras presentar una apelación contra su sentencia de cuatro años en diciembre.

Los abogados exigieron su liberación inmediata y la revocación de la condena o la reducción de la pena.

Combs ha estado en prisión desde su arresto en septiembre de 2024.

Combs fue declarado culpable tras un juicio de dos meses por dos cargos de prostitución forzada.