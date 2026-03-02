Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 mar 2026 Actualizado 07:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Primera presentación en vivo del nuevo álbum de Harry Styles será retransmitida en streaming

Es el primer concierto en directo de Styles que se retransmite en una plataforma de streaming.

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 28: (EDITORIAL USE ONLY) Harry Styles attends The BRIT Awards 2026 at Co-op Live on February 28, 2026 in Manchester, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) / Gareth Cattermole

MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 28: (EDITORIAL USE ONLY) Harry Styles attends The BRIT Awards 2026 at Co-op Live on February 28, 2026 in Manchester, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Matheo

La primera presentación en vivo del nuevo trabajo discográfico de Harry Styles ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, será retransmitido por Netflix este próximo domingo 8 de marzo.

Lea también: El salsero Bobby Cruz se despide de los escenarios luego de concierto sinfónico en Puerto Rico

El 6 de marzo, la estrella de la música británica interpretará su nuevo disco bajo el nombre de ‘Harry Styles. One Night in Manchester’.

Esta presentación realizada en la Co-op Live arena Manchester, Inlgaterra, podrá ser vista a partir de las 3:00 p.m., hora del Este.

Este concierto coincide con el lanzamiento del álbum, del cual ya se conoce el primer sencillo, “Aperture”, que presentó en vivo en la pasada entrega de los Brit Awards.

Le puede interesar: Los actores Zendaya y Tom Holland estarían casados, según afirmaciones de su estilista

Este será el primer show previo al inicio de su gira ‘Together, Together’, el 16 de mayo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, y se extenderá por 7 meses hasta el 13 de diciembre en Sídney, Australia.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir