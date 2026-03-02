Primera presentación en vivo del nuevo álbum de Harry Styles será retransmitida en streaming

La primera presentación en vivo del nuevo trabajo discográfico de Harry Styles ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, será retransmitido por Netflix este próximo domingo 8 de marzo.

El 6 de marzo, la estrella de la música británica interpretará su nuevo disco bajo el nombre de ‘Harry Styles. One Night in Manchester’.

Esta presentación realizada en la Co-op Live arena Manchester, Inlgaterra, podrá ser vista a partir de las 3:00 p.m., hora del Este.

Este concierto coincide con el lanzamiento del álbum, del cual ya se conoce el primer sencillo, “Aperture”, que presentó en vivo en la pasada entrega de los Brit Awards.

Este será el primer show previo al inicio de su gira ‘Together, Together’, el 16 de mayo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, y se extenderá por 7 meses hasta el 13 de diciembre en Sídney, Australia.