Se prepara oficialmente la película de ‘Game of Thrones’, escrita por el creador de ‘House of Cards’

Este martes se conoció que Warner Bros. está preparando una película de ‘Game of Thrones’, junto al escritor de la serie de Star Wars ‘Andor’.

Se trata del dramaturgo y guionista estadounidense Beau Willimon, creador de la exitosa serie de Netflix ‘House of Cards’.

Willimon ya presentó un borrador, pero aún no se ha elegido al director ni el elenco.

La idea de una película ha estado en conversación desde 2013, cuando los creadores de la serie original, David Benioff y Dan Weiss, le propusieron a HBO la posibilidad de culminar la exitosa serie con tres largometrajes, al estilo de El Señor de los Anillos.

Este nuevo proyecto se sumaría a las dos series basadas en ‘Juego de Tronos’ que se emiten actualmente: ‘House of the Dragon’, que regresa con una tercera temporada este verano, y ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, que está trabajando en una segunda temporada.