03 mar 2026 Actualizado 15:54

La cantante Kesha critica a la Casa Blanca por usar su canción “Blow” para “incitar a la violencia”

La cantautora dijo que no aprueba que su música “se use para promover la violencia de ningún tipo” y que eso es “lo contrario de lo que defiendo”.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 06: Singer-songwriter Kesha is seen arriving to the YSL Beauty Candy Club pop-up experience celebrating the viral Candy Glaze Lip Gloss Stick on February 06, 2025 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) / Gilbert Carrasquillo

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 06: Singer-songwriter Kesha is seen arriving to the YSL Beauty Candy Club pop-up experience celebrating the viral Candy Glaze Lip Gloss Stick on February 06, 2025 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

Matheo

La cantautora estadounidense Kesha criticó a la administración Trump por el uso no autorizado de su canción “Blow” en un video de TikTok publicado en la cuenta de la Casa Blanca.

El video, publicado el 10 de febrero, muestra un avión de combate disparando un misil contra un buque de guerra con el mensaje “Letalidad”.

“He tenido conocimiento de que la Casa Blanca ha usado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra. Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo en absoluto que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo”, publicó la estrella del pop a través de sus cuentas oficiales de Instagram y X.

“Además, no dejemos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los Archivos más de un millón de veces”, finalizó.

La publicación de Kesha llega una semana después de que la banda de rock inglesa Radiohead criticó al Departamento de Seguridad Nacional por usar su canción “Let Down” en un video a favor de ICE.

