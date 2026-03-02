“Esto es un sabotaje”: Gerente de Metrolínea por afectaciones al SITM

Bucaramanga

En la tarde de este lunes 2 de marzo se presentó un incendio al interior de la construcción del portal de Papi Quiero Piña de Metrolínea en Floridablanca, según reportan las autoridades no resultaron lesionadas ni la infraestructura afectada.

Según indicó el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, “fue un tema de basuras dentro del portal a la altura de la 200, no de la autopista. Ya lo controlamos, es que los vecinos del sector están botando muchísimas basuras en el portal. Eso nos está generando bastantes problemas”.

Agregó el funcionario que el fuego ya fue controlado y no se presentaron inconvenientes, sin embargo, reiteró el llamado a la ciudadanía de esa zona del área metropolitana que no se utilice esta infraestructura como un botadero de basura pues se puede volver a presentar una situación como esta.

El gerente Castro también recordó que hace menos de un mes también se presentó otro incendio en el portal de Girón y recientemente se conoció que una de las estaciones fue utilizada como set para grabar un video de contenido para adultos por lo que él califica este tipo de hechos como “un sabotaje” para perjudicar al SITM.

Enfatizó Castro que este tipo de hechos se están convirtiendo en sistemáticos y parecieran que están mandados a hacer.