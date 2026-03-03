Policía nortesantandereano murió en accidente en Cundinamarca

Norte de Santander.

Hay luto en Norte de Santander tras la muerte del subintendente Edwin Vera Rodríguez, oriundo del municipio de Chitagá, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de ayer en Sibaté.

El uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, se encontraba en Cundinamarca adelantando curso de ascenso en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.

Según las informaciones preliminares, el siniestro se registró hacia las 2:10 de la madrugada en la carrera 7 con calle 9B, en el casco urbano de ese municipio.

Vera Rodríguez se movilizaba en una motocicleta NS 200 junto a otro subintendente cuando, al parecer, el vehículo terminó colisionando contra un automóvil de placas CCU-439 que se encontraba estacionado en una bahía.

Ambos uniformados habían culminado actividades académicas el día anterior a las 5:00 de la tarde y debían presentarse nuevamente a clases a las 7:00 de la mañana.

Tras el impacto, los dos policías fueron trasladados de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Soacha.

Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento del subintendente Edwin Vera Rodríguez, quien conducía la motocicleta.

El acompañante fue identificado como el subintendente Germán Latorre Guzmán, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué, quien sufrió una fractura en una de sus piernas y permanece bajo atención médica.

Las autoridades de Sibaté iniciaron las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

El caso quedó en manos del inspector de tránsito municipal, que deberá determinar por qué la motocicleta terminó estrellándose contra el vehículo estacionado.

En Chitagá, familiares, amigos y conocidos lamentan profundamente la partida del uniformado, a quien recuerdan como un servidor comprometido con su vocación y orgulloso de sus raíces nortesantandereanas.