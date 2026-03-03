Petro modifica Ley 30 y asigna nuevo presupuesto para educación pública superior: ¿qué representa?

Desde Popayán, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 30, que asigna un nuevo presupuesto a las instituciones de Educación Superior Públicas de todo el país.

Se trata de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que convierte en política de Estado el aumento de recursos para la educación superior pública, y sustituye los dineros que anteriormente eran derivados del IPC, por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas y avanzar en formalización laboral.

En su intervención, el mandatario aseguró que la nueva financiación garantiza que los avances no sean reversibles, porque estarán directamente vinculados al crecimiento del Producto Interno Bruto.

Petro destacó logros educativos en su administración

Durante el evento, entregó detalles de los logros adquiridos en materia de educación: destacó que la tasa de cobertura en educación superior pasó de 54,9% en 2022 a 60% en 2025, lo que representa 347.000 nuevos estudiantes en las universidades del país.

El mandatario propuso como meta superar el 70% en los próximos años y avanzar hacia estándares internacionales, señalando que la ampliación de cupos podría superar el medio millón de nuevos ingresos desde 2022, consolidando la educación superior como política de Estado.