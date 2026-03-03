Neiva tendrá nuevo POT tras 14 años de atraso, Alcaldía firma contrato por $4.100 millones

Socialización del proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva en el Concejo Municipal, con participación de la Universidad Nacional y la comunidad.

Después de más de una década sin actualizarse, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva entró oficialmente en proceso de revisión y ajuste. La Administración Municipal confirmó la firma de un contrato interadministrativo por $4.100 millones con la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para estructurar el nuevo documento que definirá el desarrollo del municipio durante los próximos 12 años.

Durante la socialización realizada en el Concejo de Neiva, el alcalde Germán Casagua aseguró que la ciudad arrastra un atraso de al menos 14 años en la actualización del POT, pese a que tres administraciones anteriores intentaron formularlo sin lograr su aprobación definitiva.

“El POT es el proyecto más importante para el desarrollo de Neiva. No podíamos seguir contratando decenas de profesionales sin resultados concretos. Por eso cambiamos el modelo y firmamos con la Universidad Nacional, con obligaciones claras y acompañamiento hasta la concertación ambiental”, señaló el mandatario.

Según explicó la Administración, en gobiernos anteriores se contrataron entre 40 y más de 100 profesionales por administración para estructurar el POT, sin que el documento fuera aprobado. Ahora, el municipio optó por un convenio con la Universidad Nacional, que incluye:

Elaboración técnica completa del POT.

Acompañamiento en la concertación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

Ajustes y modificaciones requeridas hasta obtener viabilidad ambiental.

Pólizas de cumplimiento que garantizan la inversión pública.

El contrato tendrá una duración de 15 meses y se financia con recursos de crédito aprobados por el Concejo mediante el Acuerdo 030 de 2024.

El jefe de Planeación, Camilo Gómez, explicó que Neiva mantiene una estructura normativa basada en el Acuerdo 006 del año 2000, lo que ha generado:

Crecimiento urbano desordenado.

Conflictos por uso del suelo (bares, discotecas y actividades comerciales en zonas inadecuadas).

Inseguridad jurídica para inversionistas.

Déficit de espacio público y equipamientos.

Presión sobre áreas rurales y ambientales.

“El POT no resuelve los problemas de un día para otro, pero sí nos da la hoja de ruta para ordenar el territorio y cerrar brechas sociales y económicas”, indicó Gómez.

La consultoría inició formalmente el 31 de octubre con la firma del contrato. A la fecha, ya se han entregado tres de los diez productos previstos:

1. Plan de trabajo metodológico.

2. Estrategia de participación ciudadana.

3. Seguimiento al expediente municipal.

El proceso contempla cuatro fases, entre alistamiento, diagnóstico territorial, formulación y adopción, incluyendo concertación ambiental ante la CAM y posterior trámite ante el Concejo de Neiva.

La Administración aseguró que el nuevo POT será construido con participación de comunidades, empresarios, ediles, academia y gremios.

El documento final deberá estar listo para debate y aprobación en aproximadamente 15 meses.