Hurto dejó totalmente fuera de servicio semáforos en la 1 con 64 en Neiva

El cruce de la carrera 1 con calle 64, en el barrio Chicalá, permanece sin semáforos tras el robo del controlador avaluado en $60 millones.

Un nuevo hecho de vandalismo afecta la movilidad y la seguridad vial en Neiva. La intersección semafórica ubicada en la carrera 1 con calle 64, en el barrio Chicalá, quedó completamente fuera de servicio tras el hurto del controlador del sistema, equipo esencial para el funcionamiento del cruce.

Según confirmó la Secretaría de Movilidad, personas inescrupulosas sustrajeron en su totalidad el controlador y otros elementos del gabinete ubicado cerca de los semáforos, lo que impide su operación. Sin este dispositivo electrónico, no es posible programar ni coordinar los tiempos de luz roja, amarilla y verde para vehículos y peatones.

El ingeniero Felipe Salazar, de la Central de Gestión de Tráfico de la Alcaldía de Neiva, explicó que el controlador es el principal elemento que gestiona los movimientos vehiculares en la intersección.

Lo más preocupante es que estos equipos no son comerciales en Colombia y deben ser importados directamente del proveedor, mediante un proceso contractual que podría tardar varias semanas. El costo estimado del elemento supera los 60 millones de pesos.

Desde la Administración Municipal ya se interpuso la denuncia ante las autoridades para dar con los responsables de este hecho que no solo genera un detrimento económico al municipio, sino que también pone en riesgo la vida de conductores y peatones.

Por ahora, en horas de alto tráfico, agentes de tránsito estarán regulando la movilidad en el sector mientras se adelantan los trámites para la reposición del equipo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier acto sospechoso a la línea 123 y reiteraron la importancia de proteger la infraestructura pública.