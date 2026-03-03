Huila arrancó 2026 con reducción en siniestros viales, pero motociclistas aún lideran las muertes

Carlos Mosquera, director de Tránsito del Huila, entregó balance de siniestralidad 2026 y anunció nuevos controles en la Ruta 45.

El departamento del Huila inició el 2026 con una disminución significativa en los siniestros viales, según el balance entregado por el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Huila, Carlos Mosquera.

De acuerdo con el funcionario, durante el mes de enero se evidenció una reducción en estas eventualidades frente al mismo periodo del año anterior, comportamiento que atribuye al respeto por las normas de tránsito y al trabajo articulado con las secretarías de movilidad de municipios como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.

Sin embargo, Mosquera fue enfático en señalar que los motociclistas continúan siendo las principales víctimas mortales en las vías del departamento, una tendencia que también se repite a nivel nacional.

“Los motociclistas siguen figurando como las mayores víctimas fatales al momento de un siniestro vial”, indicó.

Excesos de velocidad y embriaguez

En lo corrido de 2026, las autoridades han impuesto nueve comparendos por embriaguez en la Ruta 45. Además, el exceso de velocidad sigue siendo uno de los factores más recurrentes en los accidentes.

El director explicó que el departamento está en proceso de implementar una herramienta tecnológica para medición de velocidad, que no corresponde a fotomultas, la cual permitirá detectar y sancionar en tiempo real a los infractores.

Corredores críticos y doble calzada

Mosquera precisó que la mayor siniestralidad se concentra en la zona sur del Huila, mientras que el corredor Neiva-Pitalito, donde ya opera doble calzada en algunos tramos, ha mostrado una reducción, pasando de “rojo a naranja” en los indicadores de riesgo.

Asimismo, anunció que antes de finalizar el primer semestre de 2026 estaría lista la doble calzada Neiva-Campoalegre, lo que podría impactar positivamente en la disminución de accidentes.

Alerta por picos históricos

El funcionario recordó que en 2025 los meses más críticos fueron agosto y septiembre, cuando las víctimas fatales aumentaron en un 38%, cifra que encendió las alarmas a nivel departamental y nacional.

El informe consolidado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial se conocerá en los primeros 15 días de marzo.

Nuevo observatorio departamental

Como medida estructural, el Instituto anunció la creación de un Observatorio Departamental de Seguridad Vial, que permitirá tener cifras en tiempo real en los 31 municipios bajo su jurisdicción, sin depender exclusivamente de reportes nacionales.

De cara a Semana Santa y las festividades de San Juan y San Pedro, las autoridades anunciaron refuerzo de controles en los principales corredores viales del departamento.