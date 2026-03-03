Hermanas habrían estafado a 27 personas ofreciendo falsos remates judiciales de viviendas

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió una nueva modalidad de estafa en la que habrían caído 27 personas que entregaron los ahorros de toda la vida para adquirir una vivienda en Ibagué (Tolima).

Según se conoció en medio de la investigación, las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade presuntamente se hicieron pasar como intermediarias de remates judiciales, ofreciendo falsas ofertas de vivienda que nunca se materializaron

La investigación de la Fiscalía señaló que, al parecer, “se ganaban la confianza de las víctimas y captaban dinero promocionando inmuebles como inversiones seguras y de alta rentabilidad, y prometiendo la entrega en un máximo de 180 días o la devolución del capital con ganancias superiores al 100 %”.

¿Cómo caían las víctimas?

Las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, presuntamente se hicieron pasar como intermediarias de remates judiciales, ofreciendo falsas ofertas de vivienda. Foto: Suministrada por Fiscalía. Ampliar Las hermanas Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade, presuntamente se hicieron pasar como intermediarias de remates judiciales, ofreciendo falsas ofertas de vivienda. Foto: Suministrada por Fiscalía. Cerrar

El ente acusador logró determinar que las hermanas supuestamente utilizaron contratos, recibos y letras de cambio con sus firmas y huellas para dar apariencia de legalidad.

También se detectó que facilitaron la entrega de aportes por diferentes valores a través de consignaciones bancarias o en efectivo.

Las pérdidas ascienden a 600 millones de pesos; las víctimas nunca recibieron las viviendas prometidas.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada.

Las hermanas Guzmán Andrade no aceptaron los cargos y seguirán vinculadas a la investigación, pero no fueron enviadas a la cárcel, pues no se solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad.