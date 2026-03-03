Gobierno implementa plan de choque ante desplome del 74% en los precios internacionales del cacao

En una buena cosecha, las mujeres de Canasteando recolectan entre 600 y 1000 kilos de cacao. | Foto: Cortesía - Canasteando

El Gobierno nacional por intermedio del ministerio de Agricultura anunció un plan de choque para mitigar el desplome en los precios del cacao en los mercados internacionales que han sufrido una corrección cercana al 74%, entre enero de 2025 y febrero de 2026, una situación que ha impactado directamente el mercado interno colombiano.

“Esta estrepitosa caída responde principalmente a una recuperación de la producción mundial y a una moderación en la demanda internacional, factores que han reconfigurado el balance global del producto. Al ser Colombia un país “tomador de precios”, la dinámica global se ha reflejado de inmediato en los ingresos de las familias cacaocultoras”, señala un reporte del ministerio.

Como respuesta inmediata, el Gobierno Nacional anunció que el pasado 18 de febrero se activó y fortaleció el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao (FEPCACAO). Esta medida incluyó una adición presupuestal de $1.399 millones, ajustando el presupuesto total del fondo para 2026 en $2.174 millones.

Además de la inyección de recursos, se han actualizado las variables técnicas del fondo para que este responda de manera más precisa al nuevo contexto de volatilidad y proteja de forma efectiva el ingreso de los productores.

El Ministerio destacó que, durante el actual periodo de gobierno, se han movilizado recursos históricos para el sector:

Crédito de Fomento: Se han registrado 38.625 operaciones que movilizaron más de $1,9 billones, beneficiando a 34.318 productores, de los cuales el 95% son pequeños productores o de bajos ingresos.

Seguros y Garantías: Se aseguraron 32.467 hectáreas y el Fondo Agropecuario de Garantías respaldó operaciones por más de $378.138 millones.

Inversión técnica: Se apoyó la renovación de 14.200 hectáreas improductivas con una inversión de $30.000 millones y se destinaron más de $52.700 millones en 2025 para investigación y comercialización.

Para enfrentar la actual tendencia bajista, el Ministerio de Agricultura iniciará esta semana mesas de trabajo con productores, asociaciones y comercializadores. El objetivo de estos encuentros es consolidar un diagnóstico compartido y trazar rutas conjuntas que permitan la sostenibilidad del cacao colombiano en el corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso con el subsector, asegurando un seguimiento institucional permanente para proteger el ingreso rural ante esta difícil coyuntura de mercado