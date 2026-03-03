Fiscalía activa estrategia especial para blindar elecciones en el Huila

Juan Carlos Fajardo Jiménez, director seccional de Fiscalía en el Huila, anunció la activación de una estrategia especial para garantizar la transparencia electoral en el departamento.

La Fiscalía General de la Nación activó en el Huila una estrategia integral para garantizar la transparencia del proceso electoral, en cumplimiento de la Resolución 047 expedida en febrero por la fiscal general.

El director seccional de Fiscalía en el Huila, Juan Carlos Fajardo Jiménez, confirmó que, a través de las denominadas Mesas de Justicia, se dispondrá de un fiscal, un asistente y eventualmente un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes estarán atentos ante cualquier hecho que requiera judicialización inmediata durante la jornada electoral.

“El propósito es garantizar la transparencia del proceso democrático y actuar de manera oportuna frente a cualquier conducta delictiva”, señaló el funcionario.

Entre los principales riesgos identificados están delitos como constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y alteración de resultados electorales. Asimismo, se mantienen alertas frente a posibles afectaciones del orden público, en articulación con la Policía y el Ejército Nacional.

Fajardo explicó que las denuncias que se presenten serán tramitadas como actos urgentes, se asignará un fiscal que emitirá órdenes a Policía Judicial para la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

Para facilitar la denuncia ciudadana, la Fiscalía habilitó los siguientes canales:

Página web: www.fiscalia.gov.co (micrositio de denuncias)

Línea nacional gratuita: 018000 91 9748

Desde celular: 122

“Estos canales funcionan antes, durante y después de los comicios y permiten una reacción inmediata”, precisó el director seccional.

Hasta el momento, la Fiscalía no reporta denuncias por delitos electorales en el departamento del Huila.

El mensaje a la ciudadanía es de tranquilidad y confianza en las instituciones encargadas de velar por la legalidad del proceso democrático.