El Pulso del Fútbol, 3 de Marzo de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el tema del día ¿Quiénes serán los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial? Steven dijo: “El 90% de los jugadores que yo voy a mencionar estarán en la lista final, pero habrá unas sorpresas que daré en esa lista”. Sobre el tema César agregó: “Pero la idea no es los jugadores que usted quiera, la idea es poner a los jugadores que creemos que va a llevar Néstor Lorenzo al Mundial”.

