El Pulso del Fútbol, 3 de Marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los cambios de entrenador en los grandes clubes del mundo.

Alvaro Arbeloa head coach of Real Madrid during the Copa del Rey round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Alvaro Arbeloa head coach of Real Madrid during the Copa del Rey round of 16 match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
A 100 días ¿Cuál sería una buena participación de Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 3 de Marzo de 2026.

00:00:0057:25
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el tema del día ¿Quiénes serán los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial? Steven dijo: “El 90% de los jugadores que yo voy a mencionar estarán en la lista final, pero habrá unas sorpresas que daré en esa lista”. Sobre el tema César agregó: “Pero la idea no es los jugadores que usted quiera, la idea es poner a los jugadores que creemos que va a llevar Néstor Lorenzo al Mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Programas Recomendados

Últimos programas

