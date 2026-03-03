Cayeron presuntos ladrones de bicicletas eléctricas en Engativá que han sido capturados dos veces

La Policía Nacional sigue desarrollando acciones que permitan garantizar la seguridad de los bogotanos. En las últimas horas, uniformados lograron la captura de dos personas por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Lea también: Cayó motoladrón de 24 años con 11 celulares robados en el sur de Bogotá

Estos dos presuntos delincuentes se dedicarían al hurto de bicicletas eléctricas. El hecho más reciente ocurrió en el barrio Villa Luz, en donde una ciudadana alertó a la patrulla de vigilancia sobre un robo. Los uniformados se trasladaron al lugar y observaron que varias personas tenían detenidos a dos hombres.

Los presuntos ladrones mediante el uso de un arma traumática y cortopunzante habrían hurtado una bicicleta eléctrica. En este hecho, la víctima resultó herida y fue trasladada a un centro médico. Asimismo, se conoció que estas dos personas han sido capturadas en dos ocasiones por hurto agravado y calificado.

Le puede interesar: Reportan desaparición de un joven de 27 años cerca de la Zona T en Bogotá: esto es lo que se sabe

Los capturados, uno de ellos de nacionalidad extranjera, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La bicicleta fue recuperada por los uniformados y la Policía invita a la comunidad a denunciar cualquier tipo de hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano.