Clan del Golfo creció en el Magdalena más del 600% en capacidad/ Gobernación del Magdalena.

Santa Marta

En medio de una sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, la gobernadora del departamento reveló que el Clan del Golfo ha incrementado su presencia en un 653% desde 2021, una cifra que enciende las alarmas sobre posibles riesgos para la jornada democrática.

Según lo expuesto por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra ante funcionarios como el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el procurador Gregorio Eljach; y el registrador Hernán Penagos, en el territorio operan actualmente dos grupos armados organizados: el Clan del Golfo y Los Pachencas.

La principal preocupación gira en torno a una posible injerencia de estas estructuras en el proceso electoral, ya sea mediante presiones al electorado o presunto financiamiento ilegal de campañas.

La advertencia pone sobre la mesa el desafío de blindar la transparencia y la participación ciudadana en un contexto marcado por la expansión criminal y la disputa territorial.