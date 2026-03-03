Bolivarense murió tras bombardeos iraníes en Dubái: era de un corregimiento de Magangué

Hace 12 años Sebastián Loaiza Tobio, oriundo del corregimiento de Yatí, en Magangué- Bolívar, partió hacia los Emiratos árabes Unidos buscando un mejor futuro para él y su familia, sin pensar que la violencia cobraría su vida en un país lleno de tanta estabilidad y riqueza.

Sebastián, según el testimonio conocido por Caracol Radio, murió tras los ataques iraníes al edificio Burj Khalifa de Dubai, en circunstancias que son materia de investigación por parte de autoridades locales.

“Solo hasta anoche tuvimos respuesta de Emiratos en la cual nos informaban que mi hermano había tenido un deceso. A través de ese medio estábamos en la zozobra y con miedo, gracias a Dios pudimos tener respuesta. Él tiene un período largo para su repatriación pero quedaron con el compromiso de traerlo. En 12 años y algo primera vez que se ve un suceso de esa magnitud en el cual contamos con la mala suerte de que mi hermano fuera una víctima”, aseguró Álvaro José Loaiza, hermano del hoy difunto.

Sobre el desaparecido, se pudo establecer que era el menor de tres hermanos, trabajaba en empresas de seguridad por su alta capacitación en la materia y había sido soldado en Colombia.

Compartió con sus seres queridos en Colombia hasta septiembre de 2025, y tenía pensado retornar al país de manera definitiva este año; ya había adquirido tiquetes para el mes de junio. Deja dos hijas menores de edad.