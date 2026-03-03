“Cotizar por horas facilita la contratación”: ‘Alejo, el del camello’, candidato la Cámara

En diálogo con 6AM W, el candidato a la Cámara por Bogotá por el movimiento Ciudadanos Renovemos, Alejandro Jaramillo, habló de sus propuestas en torno al empleo.

El abogado y magíster en Gestión Pública aseguró que quiere llegar a la Cámara de Representantes “a defender al que camella, al que genera camello y al que está en búsqueda de camello”.

¿Qué va a hacer para generar ‘camello’?

A propósito, dijo que su propuesta principal es la creación de centros de camello, por localidad, donde se encuentre la oferta del SENA, de las universidades y de las cámaras de comercio para que las personas, en su día a día, aprendan a hacer negocios y empresa.

“También que encuentren crédito barato, de forma que no tengan que acudir al gota a gota y, a su vez, que encuentren cursos en inteligencia artificial, inglés, tecnología, manejo de redes sociales o manejo de personal”, señaló.

Y agregó que en esos centros les daría la posibilidad a las personas mayores de compartir su experiencia con quienes están arrancando en el mundo del emprendimiento.

“Hoy las personas mayores tienen un conocimiento muy importante, muy valioso, que pueden compartir a cambio de una retribución económica para que puedan ser utilizados de forma muy productiva en la sociedad”, indicó.

¿Qué propone para enfrentar la informalidad en Bogotá?

El candidato propuso la cotización por horas y no por semanas.

“Hoy cualquier persona que tenga acceso a un computador o a internet, fácilmente puede tener dos y tres trabajos. La posibilidad de cotizar por horas facilita la contratación, incentiva la contratación y con esto podemos abarcar todo el problema de la informalidad”, señaló.

Y agregó que dará la pelea para “bajar el impuesto de renta de las microempresas del 30%, progresivamente, al 25%”.

“Hoy las microempresas están ahogadas pagando impuestos y costos operacionales. Adicionalmente, creo fundamental que las familias puedan agrupar sus semanas cotizadas por núcleo familiar para que una familia por lo menos tenga acceso a una pensión en caso de no haberlo logrado”, dijo.