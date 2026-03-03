Acciones preventivas generan las autoridades por alerta de sarampión en el país

Cúcuta

Los tres casos sospechosos de sarampión en el país han generado la alertas en las zonas de frontera y han generado la promoción de acciones preventivas para evitar situaciones de riesgo sanitario.

Las autoridades competentes empezaron adelantar un monitoreo para poder lograr la detección temprana de casos y la búsqueda que permita actuar a tiempo.

La red de vigilancia epidemiológica ha generado acciones especialmente en las áreas de frontera con Venezuela con el fin de evitar la propagación, dado el flujo migratorio que tiene la región.

El trabajo de las autoridades sanitarias se concentra en terminales terrestres, aéreas como también en los pasos binacionales que comunican a Colombia con Venezuela.

De acuerdo al instructivo emanado por las secretarias de salud se esta promoviendo la vacunación de manera preventiva para evitar contagio en niños, adultos y adultos mayores.