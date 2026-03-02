Nilufar, exiliada iraní en España y activista por los derechos humanos, ​centrada en la situación de las mujeres bajo el régimen teocrático de Irán, pasó por los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre el conflicto en el Medio Oriente.

¿Qué sigue en materia de democracia para que Irán pueda decidir qué quiere para su futuro?

“Ojalá tengamos esta oportunidad, porque hay que pisar tierra y ser realistas y saber que no existe un país en el mundo tal cual libre, independiente, y que pueda decidirse en contar con el resto de las potencias y mucho más en la zona donde está Irán, en Oriente Medio, donde todos los países de la zona tienen regímenes más o menos dictatoriales”, dijo, afirmando que lo más parecido a la democracia puede ser Turquía, y el presidente lleva más de 20 años presidiendo.

Sin embargo, enfatizó en que lo que se quiere para Irán es un gobierno democrático, igualitario, secular, basado en los derechos humanos.

Frente a las declaraciones que han realizado mandatarios de diversas partes del mundo sobre los ataques de Israel y Estados Unidos, detalló que aunque le parece muy bien que las personas respeten las legalidades de todo tipo, inclusive la internacional, le parece “nefasto que se acuerden de las normas cuando les interesan, porque cuando se está masacrando al pueblo iraní a puerta cerrada y todo el mundo mirando para otro lado, no se acuerdan de las leyes internacionales ni de los acuerdos internacionales”.

¿Hay oposición organizada hoy día en Irán?

“Es del todo imposible esta pretensión porque la teocracia islamista ya se ha ocupado muy bien de aplastar cualquier amago de una organización, hasta los sindicatos, allí ser activista es sinónimo de ser terrorista, porque se considera que se está atentando contra la seguridad nacional, aunque sea activista de medio ambiente, da igual. Protestar contra las políticas de la teocracia islamista es atentar contra la seguridad nacional y como tal se nos juzga en tribunales revolucionarios”.