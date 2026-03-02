Hable con elPrograma

EE.UU. no declaró la guerra a Irán, está respondiendo a una de hace casi 50 años: David Wurmser

David Wurmser, quien sirvió durante 11 años en la inteligencia de defensa de Estados Unidos, se refirió en 6AM W al ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán en el que murió el ayatolá Alí Jamenei.

Noticia en desarrollo...

Escuche esta entrevista en 6AM W:

