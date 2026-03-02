Operativos de la Policía en Ibagué dejan 17 capturas

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que durante el fin de semana se realizó un amplio despliegue institucional en el que se capturó a 17 personas en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos como hurto, lesiones personales, daño en bien ajeno y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Por otra parte, en el trabajo articulado con la Alcaldía con el fin de combatir los delitos de lesiones personales y el homicidio, se incautaron, 184 armas cortopunzantes, un arma de fuego, más 400 gramos de estupefacientes y la recuperación de una motocicleta.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 423 órdenes de comparendo. De estas, 184 por portar armas blancas, 21 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 162 por riñas y 30 por irrespetar a las autoridades de Policía”, resaltó el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: en la línea de emergencias se atendieron 1.656 llamadas, entre las que se destacaron 83 reportes por riñas y 35 casos de violencia intrafamiliar.

“Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades operativas para enfrentar con determinación a quienes afectan la convivencia ciudadana. Invitamos a la ciudadanía a denunciar; su información es valiosa y constituye una herramienta importante y decisiva para actuar de manera oportuna, atender los diferentes motivos de Policía y ser mucho más eficaces en la lucha contra el delito”, puntualizó el coronel, Edgar López.