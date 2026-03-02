Ola de homicidios enciende las alarmas en el municipio de Algeciras.

Neiva

La creciente ola de homicidios mantiene en alerta a la comunidad del municipio de Algeciras. En lo corrido del año se han registrado nueve asesinatos, una cifra que preocupa a las autoridades y a los habitantes. Solo en la última semana se presentaron cuatro casos, prácticamente uno por día. La situación ha generado temor entre los pobladores y encendido las alarmas institucionales.

Alexander Martines Ballesteros, confirmo que “las investigaciones avanzan con el propósito de esclarecer los móviles y dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado resultados oficiales ni pronunciamientos públicos sobre los autores. La comunidad, por su parte, comenta diferentes hipótesis, pero ninguna ha sido confirmada por las autoridades competentes.

La preocupación también se extiende al escenario electoral, ante el riesgo de que la violencia afecte la participación ciudadana. Aunque el alcalde aseguró que no existen amenazas directas contra votantes ni restricciones para movilizarse hacia los puestos de votación, reconoció que el ambiente de inseguridad podría incidir en la asistencia a las urnas. No obstante, recalcó que actualmente no hay riesgo electoral declarado.

Esta semana se llevará a cabo un comité de seguimiento electoral y un consejo de seguridad para definir posibles medidas, como decretos preventivos que garanticen el orden público. La Administración Municipal espera adoptar decisiones oportunas que brinden tranquilidad a la población. El llamado es a mantener la calma y confiar en las instituciones mientras avanzan las investigaciones.