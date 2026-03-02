“Nos dijeron que no podíamos entrar a nuestro municipio”: Eider Ortíz

Eider Ortíz, cantante de música popular y oriundo de El Tarra. / Foto: Cortesía.

El cantante de música popular Eider Ortíz, oriundo del municipio de El Tarra, Norte de Santander, reveló nuevos detalles sobre la difícil situación que atraviesa en la región del Catatumbo, asegurando que, además del intento de hurto y presunto secuestro del que fue víctima en la vía Cúcuta–Ocaña, posteriormente le fue restringido el ingreso a su propio municipio.

En entrevista con Caracol Radio, el artista afirmó que el hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando intentaba llegar a una presentación musical programada en su tierra natal.

“Nos impidieron llegar a nuestro municipio (…) nos dijeron que no teníamos autorización, que la orden era que no podíamos entrar a nuestro municipio de origen”, relató.

Ortíz explicó que había viajado un día antes junto a su equipo de trabajo para cumplir compromisos artísticos en la región, pero las situaciones vividas en las últimas horas cambiaron por completo sus planes. Según contó, la situación le ha generado preocupación y afectaciones emocionales.

“Es muy triste que le impidan a uno después de 30 años estar en la región. El mal que nosotros hacemos es crear música”, expresó.

El cantante también manifestó que no ha presentado denuncias formales ante las autoridades debido al temor que persiste en la zona por las condiciones de orden público.

“El contexto en la región es muy complicado, muchas veces toca callar y dejar que Dios se ocupe de estas cosas”, señaló.

Actualmente, el artista asegura que permanece lejos de su hogar mientras evalúa las condiciones para regresar con seguridad.

“El temor es muy grande (…) estamos esperando cómo podemos regresar a nuestra casita bien y saludar a nuestra familia”, agregó.