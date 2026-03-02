Hable con elPrograma

Dos colegios de El Banco Magdalena, sin servicio de energía por deuda de más de 3 mil millones

El hecho corresponde a una deuda de $1.991 millones que corresponden a capital y $1.216 millones a intereses generados en vigencias anteriores.

Colegio desocupado (créditos: GettyImages) / Dusan Stankovic

Colegio desocupado (créditos: GettyImages)

Magdalena

El alcalde de El Banco, Magdalena, Ronald Flórez, denunció esta situación que perjudica a los estudiantes de las instituciones oficiales, José Benito Barros Palomino y Arcesio Cáliz Amador. El hecho corresponde a una deuda de $1.991 millones que corresponden a capital y $1.216 millones a intereses generados en vigencias anteriores.

Esta situación se generó ante compromisos financieros de periodos administrativos anteriores y forman parte de pasivos heredados por el actual gobierno municipal. La energía es requerida para el funcionamiento de sistemas de iluminación en aulas y oficinas, equipos de cómputo utilizados en clases, impresoras, ventiladores, bombas de agua, entre otros, lo cual afecta el desempeño escolar de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, por la falta del servicio, el Plan de Alimentación Escolar también se ha visto perjudicado, teniendo en cuenta que los alimentos no pueden ser preparados y conservados correctamente.

Ante lo ocurrido solicitan a la empresa Afinia, encargada del suministro de energía revisar el caso, llegar a un acuerdo que permita garantizar la continuidad del servicio en los establecimientos educativos oficiales.

