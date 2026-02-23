Secretaría de Salud de Bogotá responde a alerta de la Contraloría sobre retrasos en Hospital de Usme

En las últimas horas, se conoció que la Contraloría realizó una visita al Hospital de Usme para ver en qué estado está la obra. Después de realizar este trámite, la entidad advirtió sobre los retrasos cercanos a las 37 meses, frente a la fecha inicial de entrega y alertó de sobrecostos.

En ese sentido, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur confirmó que la obra sí ha tenido retrasos, pero aseguró que desde la Secretaría de Salud de Bogotá se realiza un seguimiento permanente a la ejecución del contrato.

“Se han identificando rutas críticas para formular estrategias que permitieran dar cumplimiento del contratista, con el acompañamiento de los organismos de control, como lo es la Contraloría Distrital, la Personería Distrital y las veedurías ciudadanas; seguimiento que continuará hasta tener esta obra totalmente terminada", dice el comunicado de la Subred.

Asimismo, aclara que desde el año 2023, 2024 y 2025 la Subred Sur, ha llevado a cabo procesos sancionatorios de incumplimiento parcial a las obligaciones y activación de los mecanismos contractuales.

El comunicado también destaca que el pasado 18 de febrero, inició la puesta en funcionamiento del Servicio Resolutivo de Consulta Externa del Hospital de Usme, el cual cuenta con especialidades como cardiología, urología, gastroenterología, ortopedia y traumatología, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina general y enfermería.

“Este modelo de apertura gradual permite asegurar que cada área inicie actividades bajo condiciones técnicas adecuadas, con el talento humano preparado y los procesos plenamente validados, garantizando una atención segura, eficiente y oportuna para la comunidad”, agrega la Subred.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud indica que el hospital presenta un avance de obra del 97%. De acuerdo al cronograma, para el mes de junio de 2026, se estima que estén en operación todos los servicios asistenciales del Hospital de Usme.