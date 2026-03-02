Las cifras de Boyacá para las elecciones del 8 de marzo

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

Boyacá

Todo está listo en el departamento para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del domingo 8 de marzo.

Según la Registraduría en Boyacá pueden participar 1.045.700 personas de las cuales 527.824 son mujeres y 517.876 hombres.

Tunja es la ciudad donde más personas pueden votar, un total de 141.698, seguida de Sogamoso con, 101.449. Luego sigue Duitama con un potencial electoral de 97.678, en cuarto lugar, aparece Chiquinquira donde podrán votar 44.576, seguida de Puerto Boyacá con 39.982 y Paipa en el sexto lugar con 30.521 personas habilitadas para votar.

La organización electoral ha habilitado en los 123 municipios del departamento de Boyacá 398 puestos de votación donde se instalaron 3.282 mesas.

Más de 2.823 empresas, entidades e instituciones educativas postularon 56.349 ciudadanos para que se desempeñen como jurados de votación de los cuales 19.692 han sido confirmados con un remanente de 3.938 por si algunos de los seleccionados llegan a tener aluna eventualidad y no se presenta el día de las elecciones.