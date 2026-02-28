Estación de gasolina de Ituango fue atacada con un dron por no pagar extorsión a disidencias Farc

Ituango, Antioquia

Una estación de gasolina del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, completa tres días cerrada luego de ser blanco de un ataque con explosivos lanzados desde un dron, en medio de presuntas amenazas extorsivas.

A través de un comunicado oficial, la empresa informó que “debido a problemas de orden público y amenazas directas al establecimiento de comercio SERVITECA CHAPINEROS, nos hemos visto en la penosa necesidad de no prestar los servicios en nuestra EDS y demás dependencias con el fin de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y visitantes a partir de día de hoy hasta nueva orden”.

En el ataque atribuido al frente 18 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Ramiro, alineado a Iván Mordisco, se habría lanzado un dron con artefactos explosivos como mecanismo de intimidación por el no pago de una extorsión, según confirmó la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

En el comunicado, la estación de servicio lamentó los inconvenientes causados a sus clientes y aseguró que espera retomar sus actividades comerciales lo más pronto posible, una vez existan garantías de seguridad.

Avance en las investigaciones

Aunque la explosión no dejó personas lesionadas, encendió las alertas por la utilización de este tipo de modalidad en el casco urbano del municipio.

El pasado 27 de febrero, en el municipio de Ituango se realizó un consejo de seguridad con autorides policiales y militares para lograr contrarrestar las acciones del grupo armado ilegal.

Por ahora, las investigaciones quedaron en manos de la Policía Nacional, que adelanta las labores para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona.